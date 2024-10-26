сегодня в 12:25

Sky News Arabia: Иран не будет отвечать на ночные удары Израиля

Иран через иностранного посредника проинформировал Израиль, что не будет отвечать на его ночную атаку, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Иран дал понять Израилю, что не станет отвечать на ночные бомбардировки иранских территорий. Тегеран передал это сообщение еврейскому государству через иностранного посредника.

В ночь на субботу вооруженные силы Израиля нанесли удары по нескольким провинциям Ирана. ЦАХАЛ заявил, что это был ответ на атаки на еврейское государство, которые были совершены 1 октября.

Телеканал CBS News сообщил, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями. Ядерные или нефтяные объекты не пострадали.