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Израиль не атаковал ядерные и нефтяные объекты Ирана

Израиль не атаковал ядерные и нефтяные объекты Ирана, а ограничился военными целями, сообщает РИА Новости со ссылкой на CBS News.

«Израильская атака по Ирану ограничилась военными целями, а не ядерными или нефтяными объектами», — сказано в сообщении со ссылкой на источник.

Израиль нанес удары по Тегерану и другим городам Ирана ночью в субботу.

Армия Израиля подтвердила атаку, указав, что полностью мобилизовала свои военные возможности.

Ранее сообщалось, что в Тегеране прозвучали взрывы, по некоторым данным, от работы ПВО.