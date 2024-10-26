CBS News: израильская атака по Ирану ограничилась военными целями
Израиль не атаковал ядерные и нефтяные объекты Ирана
Израиль не атаковал ядерные и нефтяные объекты Ирана, а ограничился военными целями, сообщает РИА Новости со ссылкой на CBS News.
«Израильская атака по Ирану ограничилась военными целями, а не ядерными или нефтяными объектами», — сказано в сообщении со ссылкой на источник.
Израиль нанес удары по Тегерану и другим городам Ирана ночью в субботу.
Армия Израиля подтвердила атаку, указав, что полностью мобилизовала свои военные возможности.
Ранее сообщалось, что в Тегеране прозвучали взрывы, по некоторым данным, от работы ПВО.