Сикорский: Польша не намерена разрывать дипотношения с Россией

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не намерена разрывать дипломатические отношения с Москвой, также он отметил, что Польша готова принять меры в случае якобы «новых диверсий», сообщает RT .

По его словам, Польша может закрыть последнее из трех функционировавших на территории страны генконсульств России.

«… мы сначала закрыли консульство в Познани, затем в Кракове. У России есть еще одно консульство в Гданьске. Если подобное повторится, мы закроем и это представительство», — сказал он.

10 сентября в Польше заявили, что ночью на их территории якобы упали российские беспилотники. Минобороны России подчеркивало, что наносило удар дронами по целям на Западной Украине, а польские объекты атаковать не планировалось. В Москве также подтверждали готовность провести консультации с оборонным ведомством Польши после инцидента с БПЛА.

В Минобороны России заявили, что российские вооруженные силы провели ночную атаку с 9 на 10 сентября, нацеленную на украинские оборонные предприятия в нескольких областях, включая Ивано-Франковскую, Хмельницкую, Житомирскую, а также города Винницу и Львов. При этом российское ведомство подчеркнуло, что не планировало поражать какие-либо объекты на польской территории.



Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.