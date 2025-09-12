Польша официально подтвердила, что часть БПЛА прилетела со стороны Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что воздушное пространство страны было нарушено беспилотными летательными аппаратами, прибывшими как с территории Белоруссии, так и с украинской стороны. Это заявление прозвучало во время официальной встречи с украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой в Киеве, пишет ТАСС .

По словам Сикорского, инцидент, произошедший в ночь с 9 на 10 сентября, имеет российский след, хотя конкретных доказательств он так и не представил. Пресс-конференция, где обсуждался этот вопрос, транслировалась в прямом эфире польского телеканала TVP Info.

«Эти дроны влетели в наше воздушное пространство не только с Украины, но и из Белоруссии», — сказал Сикорский.

Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило о ликвидации нескольких беспилотных летательных аппаратов, которые незаконно проникли в воздушное пространство страны 10 сентября утром. Согласно информации от польских официальных лиц, в общей сложности было зарегистрировано 21 нарушение воздушных границ в течение ночи.

Глава польского правительства Дональд Туск сообщил, что большинство дронов-нарушителей прилетели с белорусской территории в ночь с 9 на 10 сентября.

В результате этого происшествия Польша обратилась к НАТО с просьбой активировать статью 4 Североатлантического договора для проведения срочных консультаций между странами-участницами альянса.

В Минобороны России заявили, что российские вооруженные силы провели ночную атаку с 9 на 10 сентября, нацеленную на украинские оборонные предприятия в нескольких областях, включая Ивано-Франковскую, Хмельницкую, Житомирскую, а также города Винницу и Львов. При этом российское ведомство подчеркнуло, что не планировало поражать какие-либо объекты на польской территории.

В министерстве также отметили, что беспилотники, которые предположительно пересекли польскую границу, имеют ограниченный радиус действия — не более 700 километров. Российская сторона выразила готовность провести консультации с представителями Польши по этому вопросу.

Позднее посол России в ФРГ Сергей Нечаев отверг обвинения Берлина в том, что воздушное пространство Польши нарушили российские дроны. Он назвал этот инцидент спланированной провокацией, в которой заинтересована Украина.

