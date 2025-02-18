Сийярто заявил, что Европе не место на переговорах по Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что на переговорах в Саудовской Аравии по урегулированию украинского конфликта лидерам ЕС нечего делать, так как они, по его словам, выступают не за мир, а за продолжение военных действий, пишет ТАСС .

«Европейцы, выступающие за войну, кричат, что они не могут сесть за стол переговоров, но зачем им это? Переговоры ведутся о мире, а тем, кто поддерживает войну, это не с руки», — заявил он.

При этом Сийярто приветствовал начинающиеся 18 февраля переговоры между Москвой и Вашингтоном.

По данным СМИ, двусторонние российско-американские переговоры запланированы на 18 февраля.

Российско-американские переговоры, запланированные в столице Саудовской Аравии, находятся под пристальным вниманием главы Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша. Учитывая статус обеих держав как ключевых участников Совета Безопасности ООН, их взаимодействие признано необходимым элементом международных отношений.