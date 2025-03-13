Сигнал Западу: WP прокомментировал появление Путина в камуфляже под Курском

Американское издание The Washington Post считает появление президента России Владимира Путина в камуфляжной форме во время поездки в Курскую область серьезным сигналом Западу, сообщает «Царьград» .

«Это было вызывающее послание, президент России дал понять, что Москва намерена лишить Киев важнейшего территориального козыря на переговорах», — отмечается в сообщении.

12 марта Путин посетил командный пункт курской группировки войск. Президент распорядился максимально быстро завершить разгром оставшихся украинских подразделений в этом регионе.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент надел военную форму для визита в один из пунктов управления курской группировкой потому, что посчитал это уместным.

Своим мнением поделился и российский блогер Стас «Ай, как просто!». Он считает, что поступок Путина выражает «конкретный сигнал», однако направлен он не на зарубежных партнеров, а на российское общество.