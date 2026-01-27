Сибига раскрыл планы Украины по подписанию мирного договора

По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, планируется заключение соглашения об урегулировании конфликта, в котором сторонами станут Украина и США, а также США и Россия. При этом участие Евросоюза в этом процессе не предусматривается, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Европейскую правду».

«Если говорить сугубо об этой 20-пунктовой рамке, то это документ двусторонний, который будут подписывать США и Украина. Ну и с Россией должны подписать США», — сказал Сибига.

Сибига отмечает, что переговорный процесс продолжается, и текущая конфигурация не является окончательной. Он заверил, что Евросоюз «присутствует» в переговорном процессе и участвует в обеспечении гарантий безопасности.

В ноябре 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о неприемлемости каких-либо изменений границ Украины со стороны Евросоюза, а также о несогласии с ограничениями, способными ослабить Вооруженные силы Украины. В свою очередь, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко 27 ноября выразил мнение, что позиция Евросоюза исключает возможность достижения мирного урегулирования на Украине, а также участие европейских стран в переговорном процессе.

Ранее администрация США сообщила о разработке плана по урегулированию ситуации на Украине. В Кремле заявили, что Россия сохраняет готовность к проведению переговоров и продолжает участвовать в дискуссионной платформе в Анкоридже.

Позднее в Абу-Даби Россия, США и Украина начали трехсторонние переговоры об урегулировании текущего конфликта. В Белом доме стартовавший процесс назвали «историческим», а в Кремле заявили, что рассчитывать на результативность пока рано, впереди много сложной работы.

