Песков: рассчитывать на результативность переговоров в Абу-Даби ошибочно

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что не стоит ожидать значительных прорывов от первоначальных трехсторонних переговоров по украинскому вопросу в Абу-Даби, так как предстоит большая и кропотливая работа, пишет ТАСС .

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что было бы неправильно возлагать большие надежды на быстрые успехи первых встреч.

«Это очень сложная субстанция, сложные вопросы на повестке дня. Но сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались, это можно оценивать положительно. Но впереди предстоит очень серьезная работа», — подчеркнул Песков.

Первый раунд трехсторонних переговоров по вопросам безопасности состоялся 23 января в Абу-Даби, а 24 января прошла вторая встреча. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, в то время как украинскую сторону представлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Следующие переговоры стороны запланировали на следующую неделю, но точной даты пока нет.

