Песков: рассчитывать на результативность переговоров в Абу-Даби ошибочно
Фото - © Сергей Гунеев/РИА Новости
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что не стоит ожидать значительных прорывов от первоначальных трехсторонних переговоров по украинскому вопросу в Абу-Даби, так как предстоит большая и кропотливая работа, пишет ТАСС.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что было бы неправильно возлагать большие надежды на быстрые успехи первых встреч.
«Это очень сложная субстанция, сложные вопросы на повестке дня. Но сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались, это можно оценивать положительно. Но впереди предстоит очень серьезная работа», — подчеркнул Песков.
Первый раунд трехсторонних переговоров по вопросам безопасности состоялся 23 января в Абу-Даби, а 24 января прошла вторая встреча. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, в то время как украинскую сторону представлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
Следующие переговоры стороны запланировали на следующую неделю, но точной даты пока нет.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.