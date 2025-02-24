Швейцария пока не поддержала санкции Евросоюза против РФ

SECO: Швейцария еще не поддержала 16-й пакет санкций ЕС в адрес России

Представители Швейцарии изучили 16-й пакет санкций Евросоюза против России. Однако страна пока не решила, в каком формате присоединится к ограничениям, рассказал РИА Новости официальный представитель Государственного секретариата по экономике (SECO) Швейцарии Фабиан Майенфиш.

Решение о том, присоединяться к санкциям против России или нет, примет Федеральный совет.

Евросоюз ввел 16-й пакет ограничений против России 24 февраля. Под санкции попали российские бизнесмены, генералы, замглавы МЧС РФ Денис Попов и министр обороны КНДР.

Ранее Евросоюз ввел санкции против телеведущего и комика Михаила Галустяна. Он ответил на это фразой: «нас много, нас рать».