Швейцария ознакомилась с предложением Путина о переговорах с Украиной

МИД Швейцарии подтвердил, что ознакомилось с предложением российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров с Украиной в Стамбуле уже 15 мая, однако как-либо комментировать инициативу российского лидера отказалось, пишет РИА Новости .

«МИД ознакомилось с этим заявлением, которое оно не комментирует», — ответили сотрудники пресс-службы министерства.

Путин на встрече с российскими и иностранными журналистами ночью 11 мая предложил Украине вернуться к мирным переговорам, которые Киев прервал в 2022 году. Тогда переговоры проходили в Стамбуле, Путин предлагает вернуться к данному вопросу на той же территории уже на следующей неделе — 15 мая.

Украинский президент Владимир Зеленский положительно отреагировал на инициативу российского лидера, однако выставил условие. По его словам, Киев готов и может сесть за стол переговоров, но только если 12 мая Москва полностью остановит боевые действия.

При этом американский президент Дональд Трамп призвал Зеленского немедленно начинать переговоры по урегулированию затянувшегося конфликта мирным путем.