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Сенатор Алтабаева назвала заявления Зеленского дикостью и призывом к терроризму

Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева назвала дикостью и признанием в терроризме заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о параде Победы в Москве, сообщает РИА Новости .

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский намекнул на возможность нанесения удара во время парада Победы в Москве 9 мая. Также президент Украины заявил о намерении бить по «болезненным точкам» России.

«Государственный террористический режим Украины не стесняется озвучивать свои признания, что они являются организаторами терактов на территории РФ, в отношении военных, государственных лиц, журналистов», — сказала Алтабаева.

Она назвала дикостью озвученные властями Украины планы нанести удары по Москве и Крымскому мосту в день празднования Победы в Великой Отечественной войне.

Сенатор добавила, что киевский режим на весь мир признается в подготовке терактов. Это ответственных лиц необходимо наказать, а террористические наклонности искоренить.