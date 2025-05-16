Рубио: только встреча Трампа и Путина урегулирует конфликт на Украине

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина — это единственный шанс на урегулирование украинского конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

При этом дата и место такого контакта пока не определены.

«Пока у меня нет даты и времени, но это действительно единственный шанс. Я думаю, многие страны в частном порядке разделили бы эту оценку», —добавил он.

Украинский президент Владимир Зеленский сначала согласился, но в итоге начал затягивать начало переговоров. Он снова выдвинул предварительное условие перед переговорами, а состав делегации официально утвердил только к вечеру 15 мая. В итоге эти переговоры перенесли на 16 мая.

Американскую делегацию, которая прибудет в Стамбул, возглавил госсекретарь США Марко Рубио. Он уверен, что украинский конфликт решить можно только дипломатическим путем.