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Российский посол: создание валюты БРИКС не является вопросом ближайшего времени

Посол России в КНР Игорь Моргулов отметил, что страны БРИКС в ближайшие дни не создадут единую валюту объединения, данный вопрос нужно поднимать на долгосрочную перспективу, сообщает ТАСС.

Моргулов принял участие в панельной дискуссии по перспективам БРИКС на Форуме глобального мира в Университете Цинхуа.

«Ведутся разговоры о создании единой валюты БРИКС. Я не думаю, что это вопрос ближайшего будущего, но тенденция очевидна», — добавил он.

По словам посла, страны БРИКС по вопросам финансов двигаются в понятом им направлении. Создание единой валюты потребует времени.

Ранее доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности по итогам 2023 года достигла рекордного показателя в 35,7%.