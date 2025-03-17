Посол министерства иностранных дел России Борис Мирошник заявил, что Россия ведет дипломатические работы со странами, наемники которых были выявлены в Курской области на украинской стороне, сообщает «Царьград» .

Российская Федерация очень внимательно относится к вопросам безопасности и, соответственно, прибегает к необходимым мерам по ее обеспечению. Наемники в таких случаях представляют интерес для страны. Они могут помочь в установлении международных контактов и урегулировании конфликтов.

Переговоры со странами стали важной политической задачей, которая призвана усилить международное взаимодействие и привести к обсуждению возникающих вопросов. Компетентные органы с российской стороны уже принялись за работу в этом направлении.

Тем временем российским войскам необходимо освободить только один населенный пункт, Горналь. После этого ВСУ будут полностью выбиты из приграничного региона РФ.