До полного освобождения Курской области от ВСУ остался один населенный пункт
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Российским войскам необходимо освободить только один населенный пункт, Горналь. После этого ВСУ будут полностью выбиты из приграничного региона РФ, сообщает Mash.
16 марта ВС России освободили Гуевку и Гоголевку. Пока противник контролирует только Горналь.
Но даже там ВС РФ идут в атаку и взяли под контроль примерно половину населенного пункта.
До выхода на государственную границу с Украиной в этой местности российским солдатам осталось чуть меньше полутора километров. В Сумской области ВС РФ ведут наступление на Басовку. Две третьих населенного пункта под контролем России.
Ранее сообщалось, что ВСУ проводили для военных курсы поведения в плену в Курской области.