До полного освобождения Курской области от ВСУ остался один населенный пункт

Спецоперация

Фото - © Telegram-канал Минобороны России

Российским войскам необходимо освободить только один населенный пункт, Горналь. После этого ВСУ будут полностью выбиты из приграничного региона РФ, сообщает Mash.

16 марта ВС России освободили Гуевку и Гоголевку. Пока противник контролирует только Горналь.

Но даже там ВС РФ идут в атаку и взяли под контроль примерно половину населенного пункта.

До выхода на государственную границу с Украиной в этой местности российским солдатам осталось чуть меньше полутора километров. В Сумской области ВС РФ ведут наступление на Басовку. Две третьих населенного пункта под контролем России.

Ранее сообщалось, что ВСУ проводили для военных курсы поведения в плену в Курской области.