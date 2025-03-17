До полного освобождения Курской области от ВСУ остался один населенный пункт

Российским войскам необходимо освободить только один населенный пункт, Горналь. После этого ВСУ будут полностью выбиты из приграничного региона РФ, сообщает Mash .

16 марта ВС России освободили Гуевку и Гоголевку. Пока противник контролирует только Горналь.

Но даже там ВС РФ идут в атаку и взяли под контроль примерно половину населенного пункта.

До выхода на государственную границу с Украиной в этой местности российским солдатам осталось чуть меньше полутора километров. В Сумской области ВС РФ ведут наступление на Басовку. Две третьих населенного пункта под контролем России.

Ранее сообщалось, что ВСУ проводили для военных курсы поведения в плену в Курской области.