ВСУ проводили для военных курсы поведения в плену в Курской области

В учебном центре в Черниговской области Украины солдат ВСУ обучали, как вести себя в плену у бойцов РФ. Руководство противника допускало мысль о массовой сдаче своих солдат, рассказал ТАСС источник в силовых структурах РФ.

Был допрошен солдат 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины. Он рассказал, что в 242-м учебном центре в Черниговской области создали особый курс. На нем учат, как нужно вести себя, находясь в плену.

Руководство ВСУ учитывало, что большая часть военных ВСУ были мобилизованы насильно. Они были готовы сдаться в плен при первой появившейся возможности.

По мнению руководства, попав в руки к российским солдатам, военные не должны раскрывать никакие важные данные.

Ранее президент России Владимир Путин призвал украинского коллегу Владимира Зеленского отдать приказ солдатам сдаться в плен в Курской области.