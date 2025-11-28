Россия получила от США оформленные в Женеве параметры мирного соглашения

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия получила от США оформленные параметры мирного соглашения. Пункты скорректировали во время американо-украинских консультаций, сообщает ТАСС .

«Основные параметры были переданы. На следующей неделе будет в Москве разговор», — заявил Песков.

Также пресс-секретарь президента России подчеркнул, что вопрос о признании территориальных реалий будет обсуждаться на переговорах.

Европарламент принял резолюцию по украинскому урегулированию, которая определяет позицию ЕС по вопросам территорий, будущих мирных соглашений и использования российских активов. В ней говорится, что евродепутаты не признают новые регионы России и выступают за использование замороженных денег РФ.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что никаких проектов мирного договора по Украине не было, вместо них имелись наборы вопросов для обсуждения. По его словам, российская сторона в целом согласна, что изложенные в указанном документе пункты могут быть положены в основу будущего соглашения по урегулированию украинского конфликта.

