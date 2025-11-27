Европарламент принял резолюцию по урегулированию конфликта на Украине

Европейский парламент большинством голосов принял резолюцию по украинскому урегулированию, которая определяет позицию ЕС по вопросам территорий, будущих мирных соглашений и использования российских активов. В нем говорится, что евродепутаты не признают новые регионы России и выступают за использование замороженных денег РФ, сообщает РИА Новости .

Согласно документу, за который проголосовали 401 из 651 присутствовавшего евродепутата (70 против, 90 воздержались), Евросоюз и его государства-члены не признают вхождение в состав России Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма.

В резолюции говорится, что «любое» потенциальное мирное соглашение должно включать следующие условия о выводе ВС РФ из новых регионов и Крыма и выплате репараций Украине. Европарламент также призвал страны ЕС срочно проголосовать за использование замороженных российских активов для предоставления кредитов Киеву.

Кроме того, евродепутаты настаивают на развертывании миротворческой миссии ООН «по обе стороны линии соприкосновения» после прекращения боевых действий.

Россия заявляла, что не откажется от новых регионов и Крыма, которые внесены в ее Конституцию, и не выведет войска с этих территорий. Правительство РФ также подтверждало возможность введения зеркальных мер в ответ на использование замороженных российских активов.

