«Россия не блефует»: как в Европе оценили планы Путина по ядерным испытаниям

«Пока не настанет день, когда „Посейдон“ обрушит всю свою мощь на побережье нашей страны и тогда-то все эти люди будут говорить: „Черт побери, похоже, мы ошибались…“ Вот, в каком направлении нас ведут проукраински настроенные неоконсерваторы», — написал комментатор под ником rococolag.

Ранее президент России Владимир Путин поручил внести предложения о возможном начале работ по подготовке ядерных испытаний. Хотя реальных шагов в этом направлении пока не предпринято, европейские страны выразили обеспокоенность.

В Европе напомнили, что именно президент США Дональд Трамп впервые озвучил идею возобновления ядерных испытаний, и выразили разочарование тем, что надежды на его миролюбивую политику не оправдались. В случае, если от обсуждения ядерных испытаний он перейдет к практической реализации, Российская Федерация даст соразмерный ответ. Государство обладает необходимыми ресурсами для этого.

