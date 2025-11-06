«Россия не блефует»: как в Европе оценили планы Путина по ядерным испытаниям
Фото - © Freepik.com
Читатели популярного французского издания Le Figaro заявили, что планы президента России Владимира Путина по ядерным испытаниям могут «вразумить европейских чиновников», сообщает Общественное Телевидение России.
«Пока не настанет день, когда „Посейдон“ обрушит всю свою мощь на побережье нашей страны и тогда-то все эти люди будут говорить: „Черт побери, похоже, мы ошибались…“ Вот, в каком направлении нас ведут проукраински настроенные неоконсерваторы», — написал комментатор под ником rococolag.
Ранее президент России Владимир Путин поручил внести предложения о возможном начале работ по подготовке ядерных испытаний. Хотя реальных шагов в этом направлении пока не предпринято, европейские страны выразили обеспокоенность.
В Европе напомнили, что именно президент США Дональд Трамп впервые озвучил идею возобновления ядерных испытаний, и выразили разочарование тем, что надежды на его миролюбивую политику не оправдались. В случае, если от обсуждения ядерных испытаний он перейдет к практической реализации, Российская Федерация даст соразмерный ответ. Государство обладает необходимыми ресурсами для этого.
