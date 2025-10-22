сегодня в 19:51

Рютте: страны НАТО закупили у США оружия для Украины на 2 млрд долларов

Североатлантический альянс закупил у США оружия на 2 млрд долларов. Оно будет передано Украине, об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, сообщает ТАСС .

По его словам, американский президент Дональд Трамп решил снова начать поставлять оружие Украине за счет финансирования НАТО. Сейчас страны-члены альянса работают над поставками Киеву.

Рютте отметил, что американское оружие «на первую пару миллиардов долларов» уже было доставлено на Украину.

Ранее Киев получил первые партии военной помощи в рамках инициативы PURL, которая предусматривает поставки американского вооружения на Украину за счет финансирования стран НАТО. Эти поставки одобрил Белый дом.

