Рютте: страны НАТО закупили у США оружия для Украины на 2 млрд долларов
Североатлантический альянс закупил у США оружия на 2 млрд долларов. Оно будет передано Украине, об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, сообщает ТАСС.
По его словам, американский президент Дональд Трамп решил снова начать поставлять оружие Украине за счет финансирования НАТО. Сейчас страны-члены альянса работают над поставками Киеву.
Рютте отметил, что американское оружие «на первую пару миллиардов долларов» уже было доставлено на Украину.
Ранее Киев получил первые партии военной помощи в рамках инициативы PURL, которая предусматривает поставки американского вооружения на Украину за счет финансирования стран НАТО. Эти поставки одобрил Белый дом.
