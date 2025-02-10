Рябков: пропаганда точки зрения США продолжится и без «Радио Свобода»*

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что американская пропаганда продолжит функционировать, даже если бизнесмен, глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск решит закрыть ряд СМИ.

«Независимо от тех или иных процессов переформатирования американского госаппарата, также как с USAID, функционал американских пропагандистких рупоров сохранится в том или ином виде, способы донесения контента могут быть разными», — сказал Рябков.

По его словам, вопрос не в том, где и как можно посмотреть, что на эту тему думают авторы контента «Радио свобода»* или «Голос Америки»**, а в том, насколько аудитория адекватно воспринимает сигналы и какие цели преследуются.

Он добавил, что Маск может закрыть «Голос Америки»**, но на его месте возникнет другое пропагандистское СМИ.

Ранее Маск призвал закрыть сразу две радиостанции, которые получают деньги от правительства США. Это «Радио свобода»* и «Голос Америки»**.

*«Радио Свободная Европа/Радио Свобода» признано в РФ нежелательной организацией, внесено в соответствующий реестр Минюста. Также это СМИ признано иностранным агентом.

** Радиостанция «Голос Америки» признана в России иностранным агентом.