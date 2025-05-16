Reuters: Украина намерена поднять вопрос о личной встрече Зеленского и Путина

В Стамбуле в ближайшее время стартуют российско-украинские переговоры о мирном урегулировании конфликта, которые были прерваны Киевом в 2022 году. Агентство Reuters выяснило, что Украина намерена поднять вопрос о проведении личной встречи своего президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости .

«Украинская делегация обсудит возможную встречу между Зеленским и Путиным в ходе переговоров с российской командой в Стамбуле», — говорится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что российская делегация уже прибыла в офис президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во дворце Долмабахче в Стамбуле.

Инициатором возобновления переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта выступил президент России Владимир Путин. Он предложил делегациям двух стран встретиться в Стамбуле 15 мая, однако в этот день встреча не состоялась из-за того, что Зеленский затянул процесс согласования состава переговорной группы.