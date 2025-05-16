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ТАСС: делегация России прибыла на переговоры с Украиной в Стамбуле

Российские переговорщики прибыли на встречу с украинской делегацией в Стамбуле, передает корреспондент ТАСС . Консультации пройдут в президентском офисе Долмабахче.

Ожидалось, что российско-украинские переговоры начнутся 16 мая в 12:30 по московскому времени. Участие в них также примут представители Турции и США, сообщали власти стран.

Утром команда Украины уже провела трехсторонние переговоры с США и Турцией в Стамбуле.

Российско-украинские консультации должны были пройти 15 мая, однако их перенесли на следующий день.

Накануне помощник президента и глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский заявлял, что нынешние переговоры Москвы и Киева являются продолжением мирного процесса, прерванного в 2022 году.

