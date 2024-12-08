Reuters: США готовят новый пакет военной помощи Украине

США готовят новый пакет военной поддержки Украины объемом 988 млн долларов в рамках программы по закупке новых вооружений для ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что деньги планируется выделить из программы USAI по закупке нового оружия для Украины, в рамках которой у уходящей администрации президента США Джо Байдена остается еще 2,21 млрд долларов не израсходованных средств.

Ранее предприниматель Илон Маск осудил президента Джо Байдена за предполагаемый запрос на выделение 24 млрд долларов дополнительной помощи Украине, назвав это «финансированием вечной войны». Эта критика последовала за публикацией Politico о тайном обращении Байдена к Конгрессу.

Администрация президента США Джо Байдена затрудняется сказать, какая часть денег на военную помощь Украине останется не использованной к приходу Дональда Трампа к власти.