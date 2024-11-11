Reuters: Шольц и Трамп обсудили мир в Европе

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Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, в частности, обсуждалась ситуация на Украине, сообщает ТАСС .

«Канцлер подчеркнул готовность германского правительства продолжить десятилетия успешного сотрудничества двух стран. Они (Шольц и Трамп — ред) также договорились вместе работать над возвращением мира в Европе», — цитирует агентство представителя немецкого правительства.

Ранее сообщалось, что Трамп якобы провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

О скором разговоре с российским лидером заявил и Шольц.