Путин заявил о поддержке включения стран Глобального Юга в СБ ООН

«Россия и Китай выступают в пользу реформы Всемирной организации. В частности, ратуем за придание Совету Безопасности более демократического характера за счет включения в число его членов государств Азии, Африки и Латинской Америки», — заявил российский лидер.

Он подчеркнул, что преобразование должно помочь ООН восстановить авторитет и соответствовать современным реалиям, где влияние развивающихся стран значительно выросло. Путин также охарактеризовал российско-китайское взаимодействие на площадке ООН как «беспрецедентно высокое», назвав этот альянс стабилизирующим фактором для Евразии и всего мира.

Эта позиция продолжает линию, озвученную им на саммите БРИКС в 2024 году, когда он критиковал устаревшую систему управления ООН, не отражающую возросшую роль стран Глобального Юга. Эксперты расценивают такие заявления как часть системного противостояния с западными странами за влияние в международных институтах.