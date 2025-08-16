Путин выразил надежду на мирное урегулирование украинского конфликта

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва искренне заинтересована в прекращении украинского конфликта, назвав происходящее «большой трагедией» на пресс-конференции по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

«Мы всегда считали украинский народ братским», — подчеркнул российский президент.

Лидер России отметил конструктивную позицию американского коллеги: «Мы видим желание президента Трампа урегулировать конфликт на Украине».

Путин выразил надежду, что достигнутое на переговорах взаимопонимание «откроет дорогу к миру на Украине».

Эти заявления прозвучали после почти трехчасовой закрытой встречи лидеров двух стран, которую Белый дом уже назвал «исторической».