Путин: РФ готова зафиксировать, что не планирует атаковать Европу

РФ готова зафиксировать «как угодно», что не планирует нападать на Евросоюз. Об этом президент России Владимир Путин сказал, отвечая на вопросы журналистов, сообщает ТАСС .

Если страны Запада напугали собственных граждан, и те желают услышать, что Россия не планирует нападать и у нее нет агрессивных планов против ЕС, то Москва готова зафиксировать это положение, добавил глава государства.

По его словам, формат фиксации может быть любой.

Ранее Путин заявил, что проектов мирного договора по Украине не было. Были лишь наборы вопросов для обсуждения. При этом РФ согласна, что описанные в указанном документе пункты могут быть положены в основу грядущего соглашения по завершению украинского конфликта.

