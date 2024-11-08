Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ

сегодня в 14:41

Кремль: Путин на встрече с членами Совбеза РФ обсудил транспортную безопасность

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Встреча проходила по видеосвязи, сообщает пресс-служба Кремля .

Путин напомнил, что периодически на заседаниях обсуждается защита объектов РФ от террористических угроз. На проводившемся совещании говорили о защите от них транспортной инфраструктуры.

В совещании участвовали председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны РФ Андрей Белоусов, министр транспорта России Роман Старовойт, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили серию диверсий на объектах энергетики в Ингушетии. Их планировали провести в двух городах.