сегодня в 14:20

NYT: Путин предупреждает союзников Киева в Европе, что им грозит опасность

Президент России Владимир Путин послал четкий сигнал властям Киева и западным политикам, заявив, что размещение европейских военных на украинской территории повлечет за собой жесткую реакцию со стороны России, сообщает RT со ссылкой на американскую газету The New York Times.

Издание также подчеркнуло уверенность российского лидера в своем военном превосходстве.

«Союзников Киева в Европе Путин предупреждает, что им грозит опасность, если они осуществят свои планы по оправке войск на Украину», — отмечается в материале.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что американский лидер Дональд Трамп не видит смысла в экономической изоляции России.