Вице-президент Вэнс: Трамп не видит смысла в экономической изоляции России

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу One America News заявил, что американский лидер Дональд Трамп не видит смысла в экономической изоляции России.

«Президент был очень откровенен как с европейцами, так и с россиянами в том, что он не видит никакой причины, по которой мы должны экономически изолировать Россию», — сказал Вэнс.

Он подчеркнул, что Вашингтон продолжает свои усилия по урегулированию российско-украинского конфликта, надеясь на достижение мирного соглашения. Продолжение конфликта не отвечает интересам ни одной из сторон.

Вице-президент добавил, что в случае достижения мирного соглашения Трамп готов к широкому спектру взаимовыгодных договоренностей с Россией в экономической сфере.

Ранее президент США заявил о планах провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным «в очень скором времени».

