Путин покидает Аляску после переговоров с Трампом

Президент России Владимир Путин сел в самолет, чтобы покинуть штат Аляска после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местное телевидение. Российско-американский саммит в Анкоридже официально завершен.

Лидеры РФ и США встретились на военной базе в Анкоридже поздним вечером 15 августа. В ходе переговоров Путин и Трамп обсуждали урегулирование конфликта на Украине. Консультации прошли конструктивно, подчеркивал российский президент.

Во время совместной пресс-конференции Трамп заявил, что мирной сделки по Украине пока не удалось достичь. Вместе с тем американский лидер отметил, что по теме украинского урегулирования есть прогресс — согласованы «многие пункты», но не «самый важный».

На пресс-конференции Владимир Путин заявлял, что Россия искренне заинтересована в завершении конфликта на Украине.