Лидеры США и России заявили о продуктивном диалоге
После завершения переговоров с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил, что стороны достигли определенных результатов.
«У нас была очень продуктивная встреча, мы обсудили многие вопросы, но полного понимания пока нет — сделки нет», — констатировал американский президент на пресс-конференции по итогам саммита.
Трамп подчеркнул значительные подвижки в диалоге, отметив «существенный прогресс». Особое внимание он уделил личным отношениям с российским коллегой.
У меня с президентом Путиным очень хорошие отношения», — отметил Трамп.
Эти заявления прозвучали после почти трехчасовых переговоров на авиабазе Элмендорф-Ричардсон.
Ранее Путин также положительно оценил атмосферу встречи, отметив конструктивный характер дискуссий.