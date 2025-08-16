Лидеры США и России заявили о продуктивном диалоге

Трамп: «Сделки пока нет», но прогресс достигнут

После завершения переговоров с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил, что стороны достигли определенных результатов.

«У нас была очень продуктивная встреча, мы обсудили многие вопросы, но полного понимания пока нет — сделки нет», — констатировал американский президент на пресс-конференции по итогам саммита.

Трамп подчеркнул значительные подвижки в диалоге, отметив «существенный прогресс». Особое внимание он уделил личным отношениям с российским коллегой.

У меня с президентом Путиным очень хорошие отношения», — отметил Трамп.

Эти заявления прозвучали после почти трехчасовых переговоров на авиабазе Элмендорф-Ричардсон.

Ранее Путин также положительно оценил атмосферу встречи, отметив конструктивный характер дискуссий.