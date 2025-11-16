Путин обсудил с Нетаньяху обстановку в секторе Газе и ядерную программу Ирана
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщили в пресс-службе Кремля.
Сторону обсудили обстановку в Ближневосточном регионе, в том числе ситуацию в секторе Газа.
Также разговор шел о положении дел вокруг иранской ядерной программы и вопросах, касающихся содействия дальнейшей стабилизации в Сирии.
Соглашение о завершении огня между Израилем и ХАМАС начало действовать 10 октября. Палестинское движение освободило 20 заложников, которые были захвачены с 7 октября 2023 года. Израиль отпустил из заключения примерно две тыс. заключенных, в том числе террористов, которые были осуждены на пожизненные сроки.
