Путин обсудил с Нетаньяху обстановку в секторе Газе и ядерную программу Ирана

Сторону обсудили обстановку в Ближневосточном регионе, в том числе ситуацию в секторе Газа.

Также разговор шел о положении дел вокруг иранской ядерной программы и вопросах, касающихся содействия дальнейшей стабилизации в Сирии.

Соглашение о завершении огня между Израилем и ХАМАС начало действовать 10 октября. Палестинское движение освободило 20 заложников, которые были захвачены с 7 октября 2023 года. Израиль отпустил из заключения примерно две тыс. заключенных, в том числе террористов, которые были осуждены на пожизненные сроки.

