Путин: мы готовы вести переговоры в том числе и с Зеленским

Россия готова вести переговоры в том числе и с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил глава государства Владимир Путин.

19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Она объединяет форматы прямой линии и большой пресс-конференции — президент отвечает на вопросы и журналистов, и россиян.

«Если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность — мы будем с любым человеком разговаривать. В том числе и с Зеленским», — сказал Путин.

Но сейчас, по словам президента, если Украина действительно хочет идти по пути мирного урегулирования, они должны внутри страны определить легитимного правителя.

«Подписывать мы можем только с теми, кто является легитимным. А легитимными являются Рада и председатель Рады. Это чисто формальный юридический вопрос», — добавил глава российского государства.

Ранее Путин сообщил, что РФ готова начать переговорный процесс без предварительных условий.