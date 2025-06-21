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Путин: Киеву нужно принять результаты референдумов в 4 регионах

Для урегулирования конфликта на Украине Киеву нужно признать заинтересованность в долгосрочном мире, результаты референдумов в 4 регионах и нейтралитет своей страны. Об этом в интервью эмиратскому телеканалу Sky News Arabia заявил российский президент Владимир Путин.

«Необходимо, чтобы Украина признала результаты референдумов, проведенных в четырех регионах. Необходимо признать заинтересованность Украины в сохранении долгосрочных дружеских отношений с Россией», — сказал Путин.

По словам российского президента, Киев также должен заявить о своем нейтралитете и отказаться от идей вступления в иностранные альянсы — НАТО и Евросоюз. Киевский режим неоднократно заявлял, что хочет стать частью вышеуказанных объединений.

Ранее на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума Путин объяснил, почему Москва признала независимость Луганской и Донецкой Народных Республик.