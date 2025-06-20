Путин объяснил, почему Россия признала независимость ЛНР и ДНР

Глава государства в пятницу выступает на пленарной сессии ПМЭФ. Ее модератором стал журналист, генеральный директор, ведущий телеканала Sky News Arabia Надим Дауд Котейш.

«Партнеры, так их назовем в кавычках. Уже выяснилось позднее, что они затеяли все эти мирные переговоры только для одного: для того чтобы накачать Украину оружием и продолжить эти боевые действия, в конце концов. Это вынудило нас признать независимость этих республик, Луганска и Донецка. Мы 8 лет не признавали их, а пытались договориться, но нас вынудили признать их независимость, а потом начать оказывать им поддержку, в том числе и вооруженную, для того чтобы положить конец войне», — сказал Путин.

Президент пояснил, что война была развязана противниками на Западе и теми, на кого они опирались и опираются сейчас на Украине. Это крайние националисты и неонацисты.

Поэтому все, что связано с происходящей на Украине трагедией, — это не результат работы России. Это результат работы тех, кто не хочет мириться с глобальными изменениями, происходящими в мире, заключил Путин.