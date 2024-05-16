Путин заявил, что чувствует себя в Китае как дома

Путин извинился перед переводчиком и заявил, что чувствует себя в Китае как дома

Российский президент Владимир Путин извинился перед переводчиком за то, что безостановочно произносил речь на торжественном вечере в Пекине. Глава РФ признался, что почувствовал себя в Китае как дома, сообщает Life.ru .

Путин выступал с речью по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры РФ и КНР. Президент также указал, что в Поднебесной его встретили гостеприимно.

«Извините, пожалуйста, что долго говорил, не давал переводчику. Чувствую себя просто как дома, поэтому решил, что здесь все по-русски говорят», — заявил Владимир Путин.

В ходе визита в Китай российский президент также возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь.

