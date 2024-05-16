Президент РФ возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь
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Президент России Владимир Путин возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь в Пекине, сообщает пресс-служба Кремля.
В Сети было опубликовано видео момента возложения цветов к памятнику в Пекине.
Китайский монумент Народным героям был построен в память о героях, сложивших жизни в борьбе граждан в XIX и ХХ веках.
Ранее Путин отметил, что взаимодействие между Россией и Китаем за последние семь лет вышло на беспрецедентно высокий уровень.
Очень важно в дальнейшем продолжать развивать взаимоотношения между государствами. Такое взаимодействие является необходимым для людей.