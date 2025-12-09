Путин и Трамп оказались в топ-5 самых влиятельных политиков в Европе

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп оказались в топ-5 ежегодного рейтинга европейского СМИ Politico. В нем собран перечень 28 самых влиятельных в Европе глав государств, сообщает ТАСС .

Путин занял пятое место. Трампа поместили на первую строчку.

В материале указано, что почти всегда в топ Politico, состоящего из 28 мест, входили европейские лидеры. Однако Путин и Трамп тоже влияют на ЕС.

На втором месте рейтинга Politico оказался премьер-министр Дании Метте Фредериксен. На третьем оказался канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Президент Украины Владимир Зеленский занял 14-е место.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.