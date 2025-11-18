Путин и премьер-министр Монголии обсудили расширение сотрудничества

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром, в ходе которой стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер отметил положительную динамику товарооборота, который за первые восемь месяцев 2025 года вырос на 7,9%, и выразил заинтересованность в развитии трехстороннего взаимодействия в формате Россия-Монголия-Китай.

Важным результатом переговоров стало решение о проведении до конца года заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Улан-Баторе. Монгольская сторона, в свою очередь, подтвердила готовность дать разрешение на открытие филиала российского банка для улучшения системы взаимных расчетов.

Встреча продолжила серию дипломатических контактов России с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества, председательство в которой завершил Москва в 2024–2025 годах.

