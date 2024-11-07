Пушков: в Европе переполох после победы Трампа
Фото - © Telegram-канал Алексея Пушкова
Сенатор Алексей Пушков сравнил либеральных политиков в Европе с курицами с отрубленными головами после победы Дональда Трампа на выборах президента в США.
Политик отметил, что действующие функционеры в Америке и Европе стремительно теряют популярность.
«В Европе переполох… европейские политики либерального толка суматошно и бестолково бегают сейчас, как куры с отрезанными головами…», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
К сообщению он приложил иллюстрацию к статье в издании " Новый европеец» с заголовком «Конец», с приложенным к виску статуи Свободы пистолетом.
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