Пушков: в Европе переполох после победы Трампа

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Пушков сравнил либеральных политиков с курицами с отрубленными головами

Сенатор Алексей Пушков сравнил либеральных политиков в Европе с курицами с отрубленными головами после победы Дональда Трампа на выборах президента в США.

Политик отметил, что действующие функционеры в Америке и Европе стремительно теряют популярность.

«В Европе переполох… европейские политики либерального толка суматошно и бестолково бегают сейчас, как куры с отрезанными головами…», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

К сообщению он приложил иллюстрацию к статье в издании " Новый европеец» с заголовком «Конец», с приложенным к виску статуи Свободы пистолетом.

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