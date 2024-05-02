Протестующие в Тбилиси порвали российский флаг

Протестующие против проекта закона об иностранных агентах в Тбилиси порвали российский флаг, пишет ТАСС .

Находящиеся у служебного входа в здание парламента участники митинга сначала повесили его на ворота и попытались поджечь. Однако задумка провалилась, и протестующие просто порвали флаг, бросив куски там же.

Также сообщается, что уже восемь человек пострадали в результате протестов.

Местные оппозиционные политики и президент Грузии Саломе Зурабишвили называют законопроект об иноагентах «российским». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал попытки связать проект с Москвой абсурдными.