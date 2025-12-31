сегодня в 02:59

Профессор: Украина не переживет 2026 год

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер выразил мнение, что Украина не переживет 2026 год, так как механизмы поддержки киевского режима со стороны западных стран перестали работать, сообщает RT .

По его словам, Украина находится в критическом положении.

«Поэтому, любой сценарий поддержки Украины Западом, думаю, отныне просто не сработает», — заявил он в эфире канала Going Underground.

Профессор также добавил, что на Западе все еще верят в «чудо», хотя шансы Украины на победу над Россией практически равны нулю.

«Трудно представить, как такое может произойти», — подчеркнул Миршаймер.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что 91 дрон ВСУ попытался атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря. Все БПЛА были ликвидированы.

Как отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков, Путин рассказал об атаке американскому президенту Дональду Трампу во время телефонного разговора. Глава государства сообщил коллеге, что позиция России по целому ряду достигнутых ранее договоренностей будет пересмотрена.

