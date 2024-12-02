Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые перестановки в армии

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новых перестановках в командовании армии. По его словам, они будут не последними, сообщает украинское издание «Политика Страны» .

«Есть конкретные реформы и конкретные решения», — заявил украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что Украине «надо двигаться быстрее». Он пообещал, что в будущем ожидаются и другие перестановки.

Ранее украинский лидер пожаловался на успехи ВС РФ в зоне СВО. По его словам, чтобы «вернуть Крым и другие территории», Киеву не хватает солдат и техники.

На фоне неудач ВСУ украинский лидер на днях назначил генерал-майора Михаила Драпатого новым командующим Сухопутными войсками. Зеленский объявил и нового заместителя главнокомандующего ВС Украины, которым стал Олег Апостол.