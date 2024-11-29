Сухопутные войска ВСУ возглавил генерал, которого высмеивали за неудачи

Украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что назначил генерал-майора Михаила Драпатого новым командующим Сухопутными войсками. Ранее Драпатого объявляли в розыск в России, а некоторые военблогеры заявляли о его неудачах после назначения военачальника на пост командующего оперативно-тактической группировкой войск «Харьков» ВСУ.

Зеленский заявил, что провел заседание Ставки. В ходе него он посоветовался с главкомом ВСУ Александром Сырским, после чего решил назначить Михаила Драпатого командующим Сухопутными силами ВСУ.

Кроме того, украинский лидер также объявил нового заместителя главнокомандующего ВС Украины — им стал Олег Апостол.

Зеленский добавил, что ранее Драпатый «успешно организовал оборону на харьковском направлении».

Ранее МВД России неоднократно объявляло в розыск украинского генерала Михаила Драпатого и экс-командующего группировкой ВСУ «Север» генерал-майора Виктора Николюка.

Драпатый руководил украинскими силами на посту командующего группировкой ВСУ на харьковском направлении. Тогда командующего оперативно-тактической группировкой войск «Харьков» сменили во второй раз за два месяца. Драпатого назначали на должность на фоне продвижения ВС РФ в Харьковской области.

Некоторые российские военные блогеры, в том числе «Белорусский силовик», заявляли, что за Драпатым «тянется шлейф нескольких „удачных“ сдач позиций».

«Громких побед за Драповым не числится, ранее командовал на херсонском направлении», — добавлял «Архангел спецназа Z» после назначения Драпатого на должность командующего харьковской группировкой ВСУ.

По данным Следственного комитета РФ, в 2017 и 2019 году генералы Драпатый и Николюк командовали операцией объединенных сил Украины. Под их руководством ВСУ произвели более 70 обстрелов населенных пунктов в Луганской и Донецкой народных республиках, в результате которых погибли и получили ранения 154 человека.