Президент Боливии Арсе поддержал реакцию России на действия НАТО
Фото - © Рамиль Ситдиков/РИА Новости, Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент Боливии Луис Арсе в интервью RT заявил, что Боливия понимает реакцию России на агрессивную и провокационную политику НАТО, учитывая прежние договоренности, сообщает RT.
Президент Боливии Луис Арсе в интервью отметил, что НАТО проводит агрессивную и провокационную политику в отношении России.
«Мы наблюдаем со стороны НАТО достаточно агрессивную и провокационную политику в отношении российского правительства и понимаем ответную реакцию России, учитывая прежние договоренности, согласно которым этого не должно было происходить», — подчеркнул Арсе.
Он также выразил мнение, что ситуация может ухудшиться, если НАТО продолжит игнорировать интересы европейских стран и будет руководствоваться внешними интересами.
Арсе добавил, что государствам необходимо вернуть автономию, право на самоопределение и возможность самостоятельно принимать решения по вопросам, связанным с Североатлантическим альянсом.