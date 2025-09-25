сегодня в 20:35

Президент Арсе заявил о понимании позиции России по отношению к политике НАТО

Президент Боливии Луис Арсе в интервью RT заявил, что Боливия понимает реакцию России на агрессивную и провокационную политику НАТО, учитывая прежние договоренности, сообщает RT .

Президент Боливии Луис Арсе в интервью отметил, что НАТО проводит агрессивную и провокационную политику в отношении России.

«Мы наблюдаем со стороны НАТО достаточно агрессивную и провокационную политику в отношении российского правительства и понимаем ответную реакцию России, учитывая прежние договоренности, согласно которым этого не должно было происходить», — подчеркнул Арсе.

Он также выразил мнение, что ситуация может ухудшиться, если НАТО продолжит игнорировать интересы европейских стран и будет руководствоваться внешними интересами.

Арсе добавил, что государствам необходимо вернуть автономию, право на самоопределение и возможность самостоятельно принимать решения по вопросам, связанным с Североатлантическим альянсом.