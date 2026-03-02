Премьер Японии Санаэ Такаити призвала Иран к переговорам на фоне ударов

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала Иран к сдержанности и переговорам на фоне эскалации на Ближнем Востоке. В Токио также заявили о достаточных запасах нефти, сообщает oilcapital.ru .

Санаэ Такаити на парламентских слушаниях заявила, что появление у Тегерана ядерного оружия неприемлемо. Премьер призвала Иран отказаться от действий, способных дестабилизировать регион, и поддержала прямой диалог между США и Ираном. При этом аналогичных призывов к Вашингтону и Иерусалиму не прозвучало.

Ситуация обострилась после авиаударов по Ирану и гибели верховного лидера Али Хаменеи. В Тегеране объявили 40-дневный траур. Иран наносит удары по израильским и американским объектам. Москва осудила атаки и призвала к прекращению огня.

На этом фоне власти Японии оценивают риски для энергетики. Глава МИД Тосимицу Мотэги сообщил, что данные о возможной блокаде Ормузского пролива противоречивы. Часть танкеров, направляющихся в Японию, задержалась в прилегающих водах.

Премьер заявила, что стратегических запасов топлива хватит на 254 дня. Правительство намерено продолжать дипломатические усилия и координировать действия с международным сообществом.

