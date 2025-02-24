Познер и российские войска РХБЗ попали под новые санкции Канады

Канада расширила санкции против РФ, включив в них 33 физлица и 44 юрлица

Канада обновила санкционный список против России, включив в него 33 физических лица, в число которых вошел российский и американский тележурналист Владимир Познер. Под санкции также попали российские войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), пишет ТАСС .

В обновленный список вошли десятки физических и юридических лиц, включая известного телеведущего Владимира Познера и прославленную спортсменку Елену Вяльбе, возглавляющую Федерацию лыжных гонок России.

Ограничительные меры затронули ряд стратегических объектов и организаций, среди которых оказались Воздушно-космические силы РФ и войска радиационной, химической и биологической защиты. Также под санкции попал популярный детский лагерь «Артек» и благотворительный фонд, носящий имя Ахмата-Хаджи Кадырова.

Кроме того, канадские власти включили в санкционный список более сотни морских судов, которые, по их мнению, входят в состав так называемого «теневого флота» России. Общее количество новых фигурантов санкционного списка составило 33 физических и 44 юридических лица.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел новые санкции, под которые попал в том числе юморист, актер и продюсер Михаил Галустян, а также телеведущая Юлия Барановская. Галустян очень удивился включению себя в санкционный список, но отреагировал шуткой: «Нас много, нас рать».

Также санкционный список против РФ расширила Австралия. Новые ограничительные меры затронули широкий круг высокопоставленных лиц, включая главу здравоохранения Михаила Мурашко и главу МЧС РФ Александра Куренкова.