Мурашко, Куренков и Любимова попали в расширенный список санкций Австралии

Кроме Мурашко, Любимовой и Куренкова, в санкционный список также попали министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов (природные ресурсы), министр труда и соцзащиты Антон Котяков, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Ограничения коснулись и высшего руководства страны — заместителей председателя правительства России: Дениса Мантурова, Татьяны Голиковой, Виктории Абрамченко, Алексея Оверчука и Александра Новака. Особое внимание привлекло включение в санкционный перечень главы Русской православной церкви — Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В новый санкционный список Австралии вошли различные российские должностные лица и общественные деятели. Среди них оказались руководители регионов, а также глава ЦИК России Элла Памфилова вместе с членами комиссии. Ограничительные меры затронули и других высокопоставленных лиц: директора ФСИН Аркадия Гостева и начальника Погранслужбы ФСБ Владимира Кулишова. В перечень также включили представителей медиасферы и общественных организаций — главу Первого канала Константина Эрнста, публициста Александра Дугина, редактора «Национальной обороны» Игоря Коротченко и председателя Российско-Китайского комитета дружбы Бориса Титова.

Машиностроительные и авиационные предприятия, а также различные конструкторские бюро оказались под действием новых санкционных мер. Ограничения затронули целый ряд стратегически важных организаций, включая фонд «Сколково» и его технологического партнера «Сколтех». В санкционный перечень были внесены такие крупные структуры, как концерн «Калашников», «Адмиралтейские верфи», «Туполев» и «Государственный ракетный центр имени В. П. Макеева». Кроме того, ограничительные меры коснулись финансового сектора — под санкции попали Дальневосточный банк и «Росэксимбанк», а также информационной сферы — в частности, новостного агентства «Спутник».».